Бритни Спирс обвинила свою мать в побоях

Бритни Спирс в соцсети подтвердила факт насилия в её адрес со стороны собственной матери

Известная на весь мир поп-певица Бритни Спирс подтвердила факт насилия со стороны собственной матери в соцсетях.

После того как певица развелась с танцором Кевином Федерлайном, она с со всем семейством поселилась в пляжном домике.

Решив немного развеяться, Спирс отправилась на вечеринку. Домой Бритни пришла только под утро.

Мать разозлилась на дочь, залепив ей пощечину. Певица утверждает, что будет помнить этот случай всю свою жизнь.