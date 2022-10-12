Стас Михайлов публично поддержал участников спецоперации в Украине

Народный артист РФ Стас Михайлов публично поддержал военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Донбассе.

53-летний исполнитель Стас Михайлов публично поддержал военных, участвующих в спецоперации.

Артист пожелал им вернуться к своим близким людям невредимыми и живыми.

Певец сказал: "Дай им помощи, боже, сил. Чтобы вернулись все домой живыми, здоровыми, братцы! Храни вас бог. Сил, терпения в это непростое время. Мы должны быть вместе".