Стас Михайлов публично поддержал участников спецоперации в Украине
2022-10-12
23:34
Народный артист РФ Стас Михайлов публично поддержал военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Донбассе.
53-летний исполнитель Стас Михайлов публично поддержал военных, участвующих в спецоперации.
Артист пожелал им вернуться к своим близким людям невредимыми и живыми.
Певец сказал: "Дай им помощи, боже, сил. Чтобы вернулись все домой живыми, здоровыми, братцы! Храни вас бог. Сил, терпения в это непростое время. Мы должны быть вместе".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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