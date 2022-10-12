Небензя: резолюция ООН о непризнании референдумов является провокационной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил резолюцию Генассамблеи организации, указав на её провокационный и антироссийский характер.

13 октября регулярный представитель России в ООН Василий Небензя подверг критике новую резолюцию Генеральной ассамблеи Организации объединённых наций, которая постановляет непризнание мировым сообществом результатов референдумов по вхождению в состав РФ четырёх новых регионов, ранее находившихся в составе Украины.

По мнению Небензи, данная резолюция является явной антироссийской провокацией и направлена на подрыв усилий по мирному урегулированию украинского кризиса.