Дробыш встал на сторону Киркорова, обвинённого в воровсте имиджа у SHAMAN
2022-10-12
23:44
Известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что не считает новый образ Филиппа Киркорова воровством имиджа у своего коллеги по сцене SHAMAN.
Филипп Киркоров вышел на сцену с новой прической, очень напоминающей дреды SHAMAN.
Юзеры обвинили певца в воровстве имиджа коллеги, но за него заступился музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Он убеждён, что Филипп Бедросович просто в своем репертуаре.
В интервью "МК" Дробыш поделился соображениями по поводу: "Филипп Бедросович - человек талантливый. И одна из черт его таланта - стилизация, воровством этот нельзя назвать.
Стилизация имиджа, песен, поведения. Поэтому я думаю, он в своем репертуаре. Филиппу как-то надо держаться на плаву. Он все правильно делает: черпает что-то у молодых".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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