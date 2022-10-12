Уоллес: Путин понял, что Россия не является сверхдержавой

2022-10-12

23:49

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес уверен, что Россию больше нельзя считать одной из сверхдержав.

14 октября глава британского Министерства обороны Бен Уоллес утверждает, что в ходе специальной военной операции на территории Украины Владимир Путин начал осознавать, что в действительности Россия не является сверхдержавой, поскольку российские войска неоднократно терпели ощутимые неудачи во время украинского конфликта.

По мнению Уоллеса, в России очень любят проводить военные парады с демонстрацией новых танков и другой военной техники, однако на деле её наличие не добавило эффективности действиям российских военных.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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