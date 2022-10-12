Уоллес: Путин понял, что Россия не является сверхдержавой

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес уверен, что Россию больше нельзя считать одной из сверхдержав.

14 октября глава британского Министерства обороны Бен Уоллес утверждает, что в ходе специальной военной операции на территории Украины Владимир Путин начал осознавать, что в действительности Россия не является сверхдержавой, поскольку российские войска неоднократно терпели ощутимые неудачи во время украинского конфликта.

По мнению Уоллеса, в России очень любят проводить военные парады с демонстрацией новых танков и другой военной техники, однако на деле её наличие не добавило эффективности действиям российских военных.