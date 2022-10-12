Харатьян высказался по поводу массового отъезда звёзд из РФ в программе Жизнь и судьба

Дмитрий Харатьян рассказал, что думает о тех известных личностях, кто уехал из страны.

Актер Дмитрий Харатьян, говоря о покинувших РФ известных личностях, заявил, что каждый в сложных условиях ведет себя по-разному.

Среди знакомых Дмитрия есть те, кто уехал из страны Россию. В передаче Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" артист поведал, что каждый человек делает свой выбор.

Харатьян пояснил свою точку зрения: "Общество раскололось. Есть такие люди, кто дистанцируется, пытается пережить на расстоянии. Мы их знаем. Многие из тех, кто уехал сделали выбор - это их выбор. Уехать и выждать или остаться. Я здесь".