Вольфович: угрозы заставили Лукашенко и Путина развернуть войска в Беларуси

2022-10-13

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Глава белорусского Совбеза Александр Вольфович рассказал о причинах, по которым в Беларуси будет развёрнута совместная группировка войск.

13 октября государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сообщил, что вокруг границ Союзного государства назревают реальные угрозы стабильности в России и Беларуси, ввиду чего Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили решение развернуть в РБ совместную региональную группировку войск.

Накануне глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что совместные войска России и Беларуси будут руководствоваться лишь интересами обороны Союзного государства и не станут осуществлять наступательные операции по отношению к Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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