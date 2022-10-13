Вольфович: угрозы заставили Лукашенко и Путина развернуть войска в Беларуси
2022-10-13
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Глава белорусского Совбеза Александр Вольфович рассказал о причинах, по которым в Беларуси будет развёрнута совместная группировка войск.
13 октября государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сообщил, что вокруг границ Союзного государства назревают реальные угрозы стабильности в России и Беларуси, ввиду чего Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили решение развернуть в РБ совместную региональную группировку войск.
Накануне глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что совместные войска России и Беларуси будут руководствоваться лишь интересами обороны Союзного государства и не станут осуществлять наступательные операции по отношению к Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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