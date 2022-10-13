Вольфович: угрозы заставили Лукашенко и Путина развернуть войска в Беларуси

Глава белорусского Совбеза Александр Вольфович рассказал о причинах, по которым в Беларуси будет развёрнута совместная группировка войск.

13 октября государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сообщил, что вокруг границ Союзного государства назревают реальные угрозы стабильности в России и Беларуси, ввиду чего Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили решение развернуть в РБ совместную региональную группировку войск.

Накануне глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что совместные войска России и Беларуси будут руководствоваться лишь интересами обороны Союзного государства и не станут осуществлять наступательные операции по отношению к Украине.