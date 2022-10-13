Маркл рассказала, зачем принц Гарри посылал её к психологу
2022-10-13
00:02
Меган Маркл не стала скрывать, что её муж, принц Гарри посылал её к психологу из-за истерик.
Меган Маркл проходила курс лечение у психолога по настоянию супруга, принца Гарри из-за истерик.
Герцогиня Сассекская убеждена, если человек излишне эмоционален - он нуждается в помощи. Для этого, по словам знаменитости, принц Гарри направил ее к психологу.
Специалист научил Меган справляться со своими истериками.
"Дни.ру" передаёт слова Маркл: "Пусть поднимут руки те женщины, которых никогда не называли "сумасшедшая" или "истеричка". Если бы мы оказались в одной комнате, мы бы точно заметили их количество".
Опубликовано: Натлья Гончарова
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