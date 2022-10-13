Захарова: Япония не раскаялась за эксперименты отряда 731 в годы Второй мировой войны

2022-10-13

00:11

Мария Захарова прокомментировала новые санкции правительства Японии в отношении России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщает, что 12 октября японское правительство ввело новые антироссийские санкции, в рамках которых Токио запрещает поставки Москве прекурсоров, с помощью которых теоретически можно изготовить химическое оружие.

Захарова отметила, что подобные меры Токио в отношении России выглядят иронично, поскольку Япония не раскаялась за запрещённые эксперименты японского военного отряда 731, который во время Второй мировой войны сражался на стороне нацистской Германии и ставил эксперименты с биологическим и химическим оружием над людьми.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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