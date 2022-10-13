Земфира требовала убрать украинский флаг на концерте в Литве, употребляя ненормативную лексику

2022-10-13

00:12

Певица Земфира, выступая на литовской сцене, потребовала убрать флаг Украины, употребляя нецензурную брань.

Исполнительница и композитор Земфира во время своего концерта в Литве матом требовала убрать украинский флаг из зрительного зала, заявляя, что ее таким образом пытаются подставить.

Артистка обратилась к залу: "Я житель России, мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас, *****".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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