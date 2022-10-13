Прайс: США не будут вести переговоры с Россией от лица Украины

Сотрудник Госдепартамента Нед Прайс заявил о нежелании Вашингтона вести любые переговоры с Москвой о судьбе Киева в ходе российской спецоперации.

14 октября представитель Госдепа Соединённых Штатов Нед Прайс провёл очередной ведомственный брифинг, в рамках которого сообщил, что США категорически отказываются от любых переговоров с Россией, при которых Вашингтону придётся представлять интересы Украины. По мнению Прайса, правительство американского государства не уполномочено заниматься дипломатией от лица других стран.

Также Нед Прайс выразил уверенность, что в украинском конфликте ещё осталось место для переговорного процесса, однако его возобновлением должны заниматься именно Украина и Россия.