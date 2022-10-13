Страны G7 достигли прогресса в установлении потолка цен на нефть из России

Государства-члены "Большой семёрки" обнародовали пресс-релиз о достижении успехов в вопросе утверждения потолка цен на российскую нефть.

Накануне состоялось очередное заседание стран, входящих в Группу семи, на котором были представлены министры финансов государств-членов G7 и лидеры крупнейших мировых банков. По итогам встречи стороны опубликовали пресс-релиз, сообщив о достижении существенного прогресса в вопросе утверждения новых антироссийских санкций из шестого пакета Евросоюза, включая лимит цен на нефть из России.

Также в пресс-службе "Большой семёрки" поблагодарили правительство Австралии за присоединение к инициативе по утверждению ценовых лимитов на российскую нефть.