TRT Haber: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии и Украине

2022-10-13

05:08

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Астане ситуацию в Сирии и Украине.

13 октября турецкий новостной канал ;TRT Haber рассказал о возможной теме разговора президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Астане на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Репортёры TRT Haber утверждают, что Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию в Сирии и Украине и мирные усилия Турции в разрешении данных конфликтов, а также актуальные вопросы по зерновому коридору.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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