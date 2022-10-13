TRT Haber: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии и Украине
2022-10-13
05:08
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Астане ситуацию в Сирии и Украине.
13 октября турецкий новостной канал ;TRT Haber рассказал о возможной теме разговора президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Астане на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Репортёры TRT Haber утверждают, что Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию в Сирии и Украине и мирные усилия Турции в разрешении данных конфликтов, а также актуальные вопросы по зерновому коридору.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика не подозревают в теракте
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Reuters: глава Минфина США предложила предельную цену на российскую нефть
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью