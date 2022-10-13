TRT Haber: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии и Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Астане ситуацию в Сирии и Украине.

13 октября турецкий новостной канал ;TRT Haber рассказал о возможной теме разговора президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Астане на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Репортёры TRT Haber утверждают, что Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию в Сирии и Украине и мирные усилия Турции в разрешении данных конфликтов, а также актуальные вопросы по зерновому коридору.