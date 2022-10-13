Южная Корея не впустила в страну 23 россиян, которые пытались убежать от мобилизации

Южная Корея не впустила в страну группу россиян, приплывших в страну на яхтах, спасаясь от мобилизации. Из более чем 20 человек въезд разрешили только двоим, сообщает Korea Times.

Южнокорейская пресса сообщает, что миграционные власти заявили, что считают заявленные цели визита граждан России в страну неясными.

Пограничные службы и министерство юстиции Южной Кореи не прокомментировали сообщения.

The Korea Times пишет, что группа из более чем 20 россиян, мужчин в возрасте 20-30 лет, отплыла с российского Дальнего Востока и подошла к берегам Южной Кореи.

Россиянам для въезда в эту страну не нужна въездная виза, только электронное разрешение на въезд.

Как подчеркивает источник, неясно, получили ли пассажиры яхты это разрешение.

"Яхты все еще находятся в корейских водах", — говорится в сообщении.