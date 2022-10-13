В Польше произошла утечка нефти из нефтепровода «Дружба»
2022-10-13
07:51
"Транснефть" получила информацию от польского оператора PERN об утечке в нефтепроводе "Дружба", было указано, что транспортировка нефти в Польшу не прекращена, сообщает Interia.pl.
Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов заявил, что дата утечки неизвестна, и подчеркнул, что польская сторона все еще получает нефть, сообщает "Коммерсантъ".
В заявлении PERN говорится, что "во вторник вечером системы автоматизации PERN обнаружили утечку в трубопроводе "Дружба" на одной из двух линий западного участка трубопровода — примерно в 70 км от Плоцка". Это основная линия, по которой сырая нефть попадает в Германию.
По данным PERN, причины инцидента пока не известны, а вторая нитка трубопровода "работает без изменений".
По данным Куявско-Поморской государственной противопожарной службы, на западном участке в районе Журавице в гмине Бонево вскрылась герметизация нефтепровода "Дружба". На месте работают экстренные службы, в том числе охрана завода PERN, которая откачивает нефть с кукурузного бассейна.
"Акция продолжается. Все службы на месте", - сообщила в среду утром, 12 октября пресс-секретарь PERN Катажина Красинска.
По данным PERN, пропускная способность западного участка нефтепровода "Дружба", проходящего через Польшу, составляет 27 млн тонн сырой нефти в год.
Опубликовано: Николай Скира
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