В Польше произошла утечка нефти из нефтепровода «Дружба»

"Транснефть" получила информацию от польского оператора PERN об утечке в нефтепроводе "Дружба", было указано, что транспортировка нефти в Польшу не прекращена, сообщает Interia.pl.

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов заявил, что дата утечки неизвестна, и подчеркнул, что польская сторона все еще получает нефть, сообщает "Коммерсантъ".

В заявлении PERN говорится, что "во вторник вечером системы автоматизации PERN обнаружили утечку в трубопроводе "Дружба" на одной из двух линий западного участка трубопровода — примерно в 70 км от Плоцка". Это основная линия, по которой сырая нефть попадает в Германию.

По данным PERN, причины инцидента пока не известны, а вторая нитка трубопровода "работает без изменений".

По данным Куявско-Поморской государственной противопожарной службы, на западном участке в районе Журавице в гмине Бонево вскрылась герметизация нефтепровода "Дружба". На месте работают экстренные службы, в том числе охрана завода PERN, которая откачивает нефть с кукурузного бассейна.

"Акция продолжается. Все службы на месте", - сообщила в среду утром, 12 октября пресс-секретарь PERN Катажина Красинска.

По данным PERN, пропускная способность западного участка нефтепровода "Дружба", проходящего через Польшу, составляет 27 млн ​​тонн сырой нефти в год.