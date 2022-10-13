Генпрокурор Перу обвинил президента страны Педро Кастильо в коррупции

Генеральный прокурор Перу Патрисия Бенавидес подала официальную жалобу в Конгресс страны о коррупции президента страны Педро Кастильо, заявив, что он "возглавляет преступную организацию".

Левый лидер профсоюза сельских учителей Джо Педро Кастильо Терронес, избранный президентом в июле 2021 года, ответил на пресс-конференции, немедленно созванную для иностранных СМИ: "С сегодняшнего дня Перу столкнулся с новым типом государственного переворота".

Обвинения против него следующие: "создание преступной организации в органах исполнительной власти и предполагаемая коррупция".

Педро Кастильо категорически отверг выдвинутые против него обвинения, которые также касались "связей с Венесуэлой" и контактов с президентом этой страны. Согласно этим обвинениям, в телефонном разговоре с венесуэльцем Николасом Мадуро он якобы ходатайствовал о политическом убежище для себя, своих двоюродных братьев и своего секретаря Бруно Пачеко.

В связи с выдвинутыми против главы государства обвинениями генпрокурор распорядился провести обыски в квартирах нескольких парламентариев от умеренно левой президентской партии и в квартире сестры президента.

Кастильо, отвечая, в частности, на На вопрос одного из иностранных журналистов, собирается ли он уехать из страны, он сказал: "Мы никуда не собираемся, мы будем подвергаться всевозможным расследованиям, мы знаем, что обвинения не имеют под собой реальной основы".

Это была первая пресс-конференция для иностранных СМИ за 14 месяцев его президентства. Остался без ответа вопрос о том, рассматривает ли он ввиду действия генпрокурора "закрытие парламента".

В среду бывший министр внутренних дел Перу Мариано Гонсалес, проработавший всего 15 дней, заявил в пресс-релизе, что "цель Кастильо и его сторонников состояла в том, чтобы создать республику, полную коррупции, и приучить граждан к тому, что она является частью человеческой природы".