Эскалация войны на Украине, ВСУ нанесли массированный удар по Белгородский области
2022-10-13
08:31
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле энергетической инфраструктуры региона со стороны ВСУ в четверг, 13 октября.
«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет», - сообщил губернатор области.
Сообщение также подтверждено многочисленными комментариями в соцсетях.
Напомним, что Россия ведет специальную военную кампанию с 24 февраля.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
«Мой человек на все 100%»: Агата Муцениеце закрутила новый роман
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Утром 11 октября войска РФ уничтожили очередные объекты энергетической инфраструктуры Киевской области
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью