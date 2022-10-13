Эскалация войны на Украине, ВСУ нанесли массированный удар по Белгородский области

2022-10-13

08:31

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле энергетической инфраструктуры региона со стороны ВСУ в четверг, 13 октября.

«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет», - сообщил губернатор области.

Сообщение также подтверждено многочисленными комментариями в соцсетях.

Напомним, что Россия ведет специальную военную кампанию с 24 февраля.

Опубликовано: Тарас Медведев







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: