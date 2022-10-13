Сегодня Путин и Эрдоган обсудят в Астане варианты решения конфликта на Украине

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Казахстане в четверг, 13 октября. Кремль выступил с официальным заявлением относительно ожиданий российского лидера от президента Турции.

Юрий Ушаков выступил с заявлением по поводу состоявшейся в четверг встречи президентов Турции и России. Советник Кремля сообщил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Астане, столице Казахстана.

По мнению Юрия Ушакова, весьма вероятно, что Реджеп Тайип Эрдоган предложит Владимиру Путину посредничество в прекращении конфликта на Украине. Если бы это произошло, переговоры могли бы состояться в Турции, а точнее - в Анкаре или Стамбуле.

"Турки могут предложить посредничество по Украине. Если и будет встреча по этому поводу, то, скорее всего, она будет в Анкаре или Стамбуле", - заявил Юрий Ушаков, которого цитирует "Интерфакс".

По данным агентства Reuters, сами турки еще не делали предложения российской стороне по поводу мероприятия в четверг. Однако в августе этого года Реджеп Тайип Эрдоган открыто предложил Владимиру Путину, что его страна будет готова организовать встречу, на которой пройдут мирные переговоры между Российской Федерацией и Украиной.

Турция считалась потенциальным посредником благодаря поддержанию хороших отношений как с Киевом, так и с Москвой. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на встрече в четверг, 13 октября, будет обсуждаться тема конфликта на Украине.

"Темы понятны. Разумеется, я имею в виду Украину и двусторонние отношения, которые также остаются чрезвычайно многогранными, и обмен мнениями в целом по текущим вопросам", - отметил Дмитрий Песков, слова которого приводит агентство Reuters.