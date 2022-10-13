Появились новые спутниковые снимки Крымского моста

Американская компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки поврежденного Крымского моста. На них видно, что на объекте ведутся ремонтные работы.

Maxar сообщает в Twitter, что на фотографиях, сделанных в среду, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке на переходе и на поврежденных участках пролета автомобильного моста.

На спутниковых снимках видно, что рядом с мостом находится паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив. На переходе также несколько десятков автомобилей.

Украинский портал ТСН сообщил вслед за властями Крыма, что российские дальнобойщики должны стоять в очереди три-четыре дня, чтобы попасть в Крым на пароме.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил россиянам проехать в Крым через временно оккупированные территории на юге Украины, говорится на сайте.

Построенный в 2018 году мост через Керченский пролив соединяет Крымский полуостров с Краснодарским краем России. В 2018 году мост открыл лично президент Владимир Путин.

8 октября на мосту произошел взрыв и пожар. Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что это была спецоперация Службы безопасности Украины. СБУ не прокомментировала эти сообщения.