Появились новые спутниковые снимки Крымского моста
2022-10-13
09:21
Американская компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки поврежденного Крымского моста. На них видно, что на объекте ведутся ремонтные работы.
Maxar сообщает в Twitter, что на фотографиях, сделанных в среду, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке на переходе и на поврежденных участках пролета автомобильного моста.
На спутниковых снимках видно, что рядом с мостом находится паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив. На переходе также несколько десятков автомобилей.
Украинский портал ТСН сообщил вслед за властями Крыма, что российские дальнобойщики должны стоять в очереди три-четыре дня, чтобы попасть в Крым на пароме.
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил россиянам проехать в Крым через временно оккупированные территории на юге Украины, говорится на сайте.
Построенный в 2018 году мост через Керченский пролив соединяет Крымский полуостров с Краснодарским краем России. В 2018 году мост открыл лично президент Владимир Путин.
8 октября на мосту произошел взрыв и пожар. Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что это была спецоперация Службы безопасности Украины. СБУ не прокомментировала эти сообщения.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
«Мой человек на все 100%»: Агата Муцениеце закрутила новый роман
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Утром 11 октября войска РФ уничтожили очередные объекты энергетической инфраструктуры Киевской области
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью