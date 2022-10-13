Фото с целующимися Муциниеце и Селивановым появилось в сети

Актёры Агата Муциниеце и Владимир Селиванов (Вован из сериала "Реальные пацаны") проводят вместе много времени. Недавно в сети появилось фото, где артисты целуются. Что бы это могло значить?

В соцсетях появился снимок, где Агата Муциниеце целуется с Владимиром Селивановым (Вован в сериале "Реальные пацаны").

Фанаты подозревают, что экс-супруга Павла Прилучного налаживает личную жизнь.

Не только пикантное фото актёров говорит о романтической связи между ними. Вместе знаменитости проводили досуг в Нальчике.

Селиванов признался в беседе с KP.RU: "Мы с Агатой действительно вместе ездили в Нальчик, от вас ничего не скроешь ... через пару дней сделаем заявление".