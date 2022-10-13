Банщикова восхитилась своим коллегой Лагашкиным в день его рождения

2022-10-13

09:50

Известная актриса Анна Банщикова тепло отозвалась о своём коллеге Максиме Лагашкине в день его рождения, заявив, что работать с ним одно удовольствие.

Популярный российский актер Максим Лагашкин отмечает сегодня день рождения. 13 октября ему исполняется 46 лет.

Звезду экрана поспешила поздравить его коллега Анна Банщикова.

Актриса поделилась с ФАН впечатлениями от работы с артистом на съемках сериала "Кушнир".

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    Банщикова заявила: "Лагашкин - замечательный актер. Работать с ним - одно удовольствие".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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