Банщикова восхитилась своим коллегой Лагашкиным в день его рождения

Известная актриса Анна Банщикова тепло отозвалась о своём коллеге Максиме Лагашкине в день его рождения, заявив, что работать с ним одно удовольствие.

Популярный российский актер Максим Лагашкин отмечает сегодня день рождения. 13 октября ему исполняется 46 лет.

Звезду экрана поспешила поздравить его коллега Анна Банщикова.

Актриса поделилась с ФАН впечатлениями от работы с артистом на съемках сериала "Кушнир".