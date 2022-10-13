Лоза считает, что Галкин не в состоянии рассмешить русского человека
2022-10-13
10:03
Певец и композитор Юрий Лоза нелесно высказался в адрес юмориста Максима Галкина, назвав его шутки несмешными.
Композитор Юрий Лоза в интервью "Экспресс-газете" заявил, что комик Максим Галкин не знает, как русского человека рассмешить, а о "спасении людей от тревоги и ужаса" и говорить нечего.
Лоза считает, что у пародиста специфический юмор, который не понятен русским. В РФ совсем иная ментальность, которую супруг Аллы Пугачевой не пытается понять.
Лоза высказался, что в тяжёлое время Галкин "спасает от тревоги и уныния" жителей Израиля, эмигрантов и тех, кто ненавидит русских.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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