Прилучный отдыхает с женой Брутян и детьми от первого брака в Подмосковье
2022-10-13
10:17
Павел Прилучный отправился на отдых в Подмосковье со своей молодой супругой Зепюр Брутян и детьми, рождёнными в браке с Агатой Муциниеце.
Актриса Зепюр Брутян быстро нашла общий язык с наследниками супруга Павла Прилучного и успела даже отдохнуть с ними в Турции. Теперь все вместе отдыхают в Подмсковье.
Прилучный выложил в сеть снимки с отдыха с детьми от Агаты Муцениеце и молодой супругой за городом.
Мия и Тимофей провели время с отцом и его возлюбленной досуг в отеле в Подмосковье.
В личном блоге актёра есть фото ребят, которые вышли на прогулку в парк. Дети кормили животных на территории комплекса.
Брутян также опубликовала видеоролик прогулок в компании со своим новым питомцем, стаффордширским терьером Тэффи.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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