Прилучный отдыхает с женой Брутян и детьми от первого брака в Подмосковье

Павел Прилучный отправился на отдых в Подмосковье со своей молодой супругой Зепюр Брутян и детьми, рождёнными в браке с Агатой Муциниеце.

Актриса Зепюр Брутян быстро нашла общий язык с наследниками супруга Павла Прилучного и успела даже отдохнуть с ними в Турции. Теперь все вместе отдыхают в Подмсковье.

Прилучный выложил в сеть снимки с отдыха с детьми от Агаты Муцениеце и молодой супругой за городом.

Мия и Тимофей провели время с отцом и его возлюбленной досуг в отеле в Подмосковье.

В личном блоге актёра есть фото ребят, которые вышли на прогулку в парк. Дети кормили животных на территории комплекса.

Брутян также опубликовала видеоролик прогулок в компании со своим новым питомцем, стаффордширским терьером Тэффи.