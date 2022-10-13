Брендан Фрейзер заявил, что снимется в продолжении фильма Мумия

Питоху или дроздовая мухоловка, как ее еще называют, это единственная ядовитая птица на планете

На протяжении столетий жители Папуа-Новой Гвинеи старались держаться подальше от этой птицы. Хотя питоху выглядит и поет как настоящая райская птичка, на самом деле это настоящий ангел смерти.

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