Брендан Фрейзер заявил, что снимется в продолжении фильма Мумия
2022-10-13
10:27
Известный американский актёр Брендан Фрейзер намерен вернуться к съемкам в картине "Мумия", за который пока никто не взялся.
Голливудский актер Брендан Фрейзер собирается сыграть главную роль в 4-ой части кинофраншизы, о чём сообщает портал "Variety".
Примечательно, что планов на создание картины пока нет.
Фрейзер надеется, что кто-нибудь возьмется за дело, несмотря на трудности съемок фильмов подобного жанра.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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