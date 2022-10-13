Брендан Фрейзер заявил, что снимется в продолжении фильма Мумия

2022-10-13

10:27

Известный американский актёр Брендан Фрейзер намерен вернуться к съемкам в картине "Мумия", за который пока никто не взялся.

Голливудский актер Брендан Фрейзер собирается сыграть главную роль в 4-ой части кинофраншизы, о чём сообщает портал "Variety".

Примечательно, что планов на создание картины пока нет.

Фрейзер надеется, что кто-нибудь возьмется за дело, несмотря на трудности съемок фильмов подобного жанра.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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