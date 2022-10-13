Голубкина появилась на премьере картины Корсаж с обручальным кольцом на пальце
2022-10-13
11:16
Актриса Мария Голубкина посетила премьеру картины "Корсаж" Мари Кройцер, прогремевшей на Каннском фестивале. На безымянном пальце знаменитости красовалось обручальное кольцо.
Накануне вечером Мария Голубкина посетила в кинотеатр "Октябрь" для просмотра картины австрийского режиссера Мари Кройцер "Корсаж".
Артистку в последнее время нечасто встретишь в обществе, но для российской премьеры нашумевшего на Каннском фестивале фильма, она вышла в свет.
Гости показа заметили обручальное кольцо на безымянном пальце 49-летней звезды отечественного экрана.
Также присутствующие отметили, что Голубкина сильно набрала вес.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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