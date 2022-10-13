Бывшей жене Пьера Нарцисса Калачёвой снятся эротические сны с артистом в главной роли

Экс-супруга покойного Пьера Нарцисса Валерия Калачёва призналась, что после кончины музыканта ей постоянно снятся эротические сны с его участием.

Валерия Калачева утверждает, что никак не может оправиться после смерти Пьера Нарцисса. Женщина рассказала, что он приходит к ней в эротических снах.

Бывшая жена музыканта поделилась с Prozvezd: "При этом он вдумчиво и осмысленно целовал во сне меня в шею, щеки, уши, губы… Говорил, что, несмотря на все ссоры и неприятности, мы все равно смотрели друг на друга и очень ценили это".

Также Нарцисс дал экс-возлюбленной напутствие, когда та спала, которое заключается в том, что Валерия должна продолжать жить, раскрыть свой талант, а он будет петь через нее.