В России сенаторы предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях

Сенаторы Клишас и Ковитиди предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях в Украине.

13 октября средства массовой информации сообщили, что сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди разработали законопроект, позволяющий осуждённым , как гражданским, так и военнослужащим - принимать участие в боевых действиях в Украине. При этом при исполнении воинского долга они могут быть освобождены от наказания если проявят мужество и героизм .

Об этом сообщила в своем Telegram-канале сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, которая является одним из авторов документа. Закон коснётся лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, уточнила Ковитиди. По ее словам, закон не будет распространяться на осуждённых за совершение преступлений, предусматривающих ответственность за призывы или участие в массовых беспорядках.