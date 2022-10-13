Продюсер Остудин назвал причины застоя в карьере Малинина

Продюсер Алексей Остудин поведал, почему в карьере известного исполнителя Александра Малинина наблюдается кризис.

Продюсе Алексей Остудин утверждает, что проблемы сейчас не только у Александра Малинина.

Фанаты всех артистов не хотят раскупать билеты на концерты своих кумиров. Причина - ситуация, развернувшаяся в мире и в стране.

В интервью порталу BLITZ+ Остудин прояснил ситуацию: "Люди перестали покупать билеты на концерты. Ситуация в стране настолько нестабильная, что люди просто не хотят тратить деньги".