Продюсер Остудин назвал причины застоя в карьере Малинина
2022-10-13
12:05
Продюсер Алексей Остудин поведал, почему в карьере известного исполнителя Александра Малинина наблюдается кризис.
Продюсе Алексей Остудин утверждает, что проблемы сейчас не только у Александра Малинина.
Фанаты всех артистов не хотят раскупать билеты на концерты своих кумиров. Причина - ситуация, развернувшаяся в мире и в стране.
В интервью порталу BLITZ+ Остудин прояснил ситуацию: "Люди перестали покупать билеты на концерты. Ситуация в стране настолько нестабильная, что люди просто не хотят тратить деньги".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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