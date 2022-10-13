Джигурда назвал звёзд, покинувших страну, проигравшими
2022-10-13
12:15
Актер Никита Джигурда высказался об отечественных артистах, покинувших родное государство из-за спецоперации в Украине.
Актер Никита Джигурда считает, что многие известные личности, покинувшие страну из-за спецоперации, сделали это из желания быть материально обеспеченными.
Джигурда убеждён, что артисты, обосновавшиеся за рубежом, сделали хуже сами себе.
Актер не сомневается, что материальные блага Запада не сделают счастливыми российских звёзд.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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