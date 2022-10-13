Джигурда назвал звёзд, покинувших страну, проигравшими

Актер Никита Джигурда высказался об отечественных артистах, покинувших родное государство из-за спецоперации в Украине.

Актер Никита Джигурда считает, что многие известные личности, покинувшие страну из-за спецоперации, сделали это из желания быть материально обеспеченными.

Джигурда убеждён, что артисты, обосновавшиеся за рубежом, сделали хуже сами себе.

Актер не сомневается, что материальные блага Запада не сделают счастливыми российских звёзд.