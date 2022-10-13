Макрон заявил, что Франция не применит ядерное оружие против России даже в случае ядерного обстрела Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не будет наносить ядерный удар по России.

Французский президент рассказал о том, как отреагирует Франция в случае ядерного обстрела Украины со стороны России.

Эммануэль Макрон отметил, что даже если Россия применит против Украины ядерное оружие, Франция не будет поступать также в отношении РФ.

По словам Макрона, французская ядерная доктрина позволяет применять такое оружие лишь в случае, если были затронуты национальные интересы страны.

Если будет нанесен удар по Украине, сказал Макрон, это не затрагивает интересы Франции.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", - заявил Макрон.