Süddeutsche Zeitung: Северная Коря провела два успешных испытания стратегических крылатых ракет

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Центральное телеграфное агенство КНДР сообщает, что Северная Корея заявила о двух успешных испытаниях стратегических крылатых ракет.

В этот рах крылатые ракеты были выпущены в сторону Желтого моря, а целью испытаний стало «дальнейшее повышение боеспособности КНДР и мощи страны». В Северной Кореи также напомнили, что на вооружении страны находятся «тактические ядерные боеголовки».

Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что крылатые ракеты имеют большую дальность полета. Глава страны Ким Чен Ын заявил, что испытания будут проводиться и дальше для «предупреждения противника» и «демонстрации потенциала сдерживания».

Крылатые ракеты летели над Желтым морем более 10 200 секунд (почти трех часов) и точно попали в запланированную цель на расстоянии практически 2 000 километров. Тем не менее, куда именно попали ракеты не уточняется. Впервые КНДР испытала стратегические крылатые ракеты в сентябре 2021 года.