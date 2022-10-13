Новак: Россия продолжит поставлять нефть заинтересованным европейским потребителям

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что российская сторона будет продолжать поставлять нефть по трубопроводам в Европу, в случае заинтересованности потребителей.

Александр Новак подчеркнул, что на сегодняшний день никакого эмбарго на поставку российской нефти по трубопроводам нет. Поэтому нет никаких опасений того, что со стороны России будет неисполнение каких-либо обязательств перед европейскими заказчиками.

При этом вице-премьер указал на то, что российская сторона проходит поставлять нефть только в случае заинтересованность заказчиков из Европы. Другими словами, только при наличии соответствующих заявок от европейских потребителей.

Кроме того, в данный момент Россия заинтересована в диверсифицирование экспорта нефти. В случае, если Европа откажется от заказов из России, то российская сторона перенаправит потоки в сторону азиатских государств в ответ на эмбарго ЕС морских поставок.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не намерена вводить дополнительные санкции в отношении России. В частности, речь шла о санкциях в области энергетики.