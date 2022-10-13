Украинские войска обстреляли жилые дома и детский сад в Белгороде

Вооруженные силы Украины нанесли удары по гражданским объектам в Белгороде.

Националисты Вооруженных сил Украины уже не в первый раз обстреляли жилые районы приграничного Белгорода.

По заявлению заместителя губернатора Белгородской области Гладкова, снаряды попали по жилому дому .

При это пострадавших, отметил Гладков, не оказалось.

"Пострадавших после повреждения дома в Белгороде нет, сообщил замгубернатора Белгородской области", - приводит БелТА его слова. \

Также известно, что обломки упали на территорию детского сада, там также никто не пострадал.