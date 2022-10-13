Путин: Турция является самым надежным маршрутом для поставок российского газа в Европу

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сегодня Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок российского газа на территорию европейских государств.

В ходе встрече президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом В Астане, российский лидер отметил, что решительная позиция Турции по строительству газовой транспортной системы «Турецкий поток» показала, что выбран правильный маршрут для европейских поставок.

Путин подчеркнул, что «Турецкий поток» также пытались взорвать на территории Российской Федерации. Однако работа российских спецслужб предотвратила инцидент и трубопровод работает в нормальном режиме.

Ранее Владимир Путин сообщил о готовности российской стороны обеспечить Европу энергетическими ресурсами в осенний и зимний периоды 2022-2023 годов. Он предложил осуществлять поставки по уцелевшей ветки газопровода «Северный поток».

В конце сентября 2022 года на газопроводах «Северные потоки» произошли несколько взрывов, что вызвало утечку газа в Балтийское море и снижения давления практически до нуля. Большинство стран склоняются к тому, что утечка была вызвана диверсией, в настоящее время проводится расследование.