В Беларуси отменят отсрочку от армии для обучающихся за границей студентов
2022-10-13
13:47
В Беларуси планируется отменить отсрочку от срочной службы для тех, кто учится за границей.
В Белорусском парламента в первом чтении был принят закон, уточняющий основания получения отсрочки от прохождения срочной службы.
В частности, в данном законе говорится об отмене права на получения отсрочки для студентов, которые проходят обучение в ВУЗах за границей.
Отсрочку будут предоставлять лишь тем. кто проходит обучение за границей по направлению государственных органов или организаций.
"Проектом закона предусматривается предоставление отсрочки от призыва для продолжения образования гражданам, обучающимся за границей в очной форме только по направлению республиканских органов госуправления либо государственных организаций", - заявил начальник Криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.
Опубликовано: Николай Скира
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