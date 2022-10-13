The Independent: Великобритания поставит Украине ракеты для американских систем ПВО

Авторитетное издание The Independent со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сообщает, что Украина получит ракеты противовоздушной обороны Amraam средней дальности.

Бен Уоллес также сообщил, что вместе с ракетами Amraam Великобритания передаст Украине 18 гаубичных артиллерийских орудий. По словам министра, такое вооружение позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) защитить инфраструктуру от ракетных ударов и укрепить противовоздушную оборону в целом.

Великобритания вместе с союзниками готовится поставлять в Украину и другие новейшие системы вооружения, а также оказывать дополнительную финансовую помощь. О размере помощи пока не сообщается, однако некоторые страны ЕС и США уже подтвердили готовность к содействию.

Британская сторона уже подтвердила готовность передачи ракет средней дальности Amraam, но не сообщает количество ракет и сроки поставки. По данным The Independent, ракеты могут отправится в Украину в ближайшие несколько дней.

Предварительно только одна Великобритания намерена выделить около 10 миллионов долларов финансовой поддержки Украине в рамках нового пакета оказания гуманитарной помощи. В сумму будет включена и покупка зимней одежды, генераторов, бензовозов и автомобилей скорой помощи.