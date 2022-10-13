The Independent: Великобритания поставит Украине ракеты для американских систем ПВО
2022-10-13
13:50
Авторитетное издание The Independent со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сообщает, что Украина получит ракеты противовоздушной обороны Amraam средней дальности.
Бен Уоллес также сообщил, что вместе с ракетами Amraam Великобритания передаст Украине 18 гаубичных артиллерийских орудий. По словам министра, такое вооружение позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) защитить инфраструктуру от ракетных ударов и укрепить противовоздушную оборону в целом.
Великобритания вместе с союзниками готовится поставлять в Украину и другие новейшие системы вооружения, а также оказывать дополнительную финансовую помощь. О размере помощи пока не сообщается, однако некоторые страны ЕС и США уже подтвердили готовность к содействию.
Британская сторона уже подтвердила готовность передачи ракет средней дальности Amraam, но не сообщает количество ракет и сроки поставки. По данным The Independent, ракеты могут отправится в Украину в ближайшие несколько дней.
Предварительно только одна Великобритания намерена выделить около 10 миллионов долларов финансовой поддержки Украине в рамках нового пакета оказания гуманитарной помощи. В сумму будет включена и покупка зимней одежды, генераторов, бензовозов и автомобилей скорой помощи.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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