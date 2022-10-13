Пригожин озвучил имена 3-ёх лучших российских артистов

2022-10-13

14:25

Знаковая фигура отечественного шоубиза, продюсер Иосиф Пригожин назвал тройку лидеров среди российских артистов.

Иосиф Пригожин - значимая фигура отечественного шоу-бизнеса на протяжении многих лет. Он знает много о закулисье российской сцены. По этой причине продюсер как никто другой вправе назвать тройку лидеров среди современных артистов в РФ.

Деятель музыкальной индустрии первое место в списке самых востребованных артистов России отдал Леониду Агутину.

В интервью порталу BLITZ Пригожин добавил: "В лидерах по количеству проведенных корпоративов и, безусловно, Сосо Павлиашвили. За ним идет Зиверт. Это, конечно, мое мнение".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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