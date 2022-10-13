Певица Анита Керр скончалась на 95-м году жизни
2022-10-13
14:35
Из жизни ушла американская певица, композитор продюсер Анита Керр. Новость о кончине знаменитости подтвердила её дочь Келли в социальных сетях.
Из жизни ушла американская исполнительница, композитор и продюсер Анита Керр, о чём сообщает Variety.
Керр умерла в 94 лет в Женеве в доме престарелых. Печальную весть подтвердила её дочь Келли в социальных сетях.
Наследница покойной написала: "Какие печальные новости и какая большая потеря для музыкальной индустрии. Анита была легендой, но для меня она прежде всего была матерью. Покойся с миром".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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