Певица Анита Керр скончалась на 95-м году жизни

Из жизни ушла американская певица, композитор продюсер Анита Керр. Новость о кончине знаменитости подтвердила её дочь Келли в социальных сетях.

Из жизни ушла американская исполнительница, композитор и продюсер Анита Керр, о чём сообщает Variety.

Керр умерла в 94 лет в Женеве в доме престарелых. Печальную весть подтвердила её дочь Келли в социальных сетях.

Наследница покойной написала: "Какие печальные новости и какая большая потеря для музыкальной индустрии. Анита была легендой, но для меня она прежде всего была матерью. Покойся с миром".