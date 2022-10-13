Покинувший страну Никита Пресняков на фоне мобилизации оставил супругу в РФ
2022-10-13
14:44
Лидер музыкального коллектива"MULTIVERSE" Никита Пресняков уехал из страны после объявления частичной мобилизации. Его жена Алена Краснова осталась в России.
Никита Пресняков решил не брать супругу Алёну Краснову за границу.
Об этом "говорят" фотографии с празднования дня рождения подруги Красновой в Подмосковье, где запечатлена и сама возлюбленная Преснякова младшего.
По поводу того, где её супруг, молодая женщина говорить отказывается.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
В Башкирии маленькая девочка 10 лет спасла на пожаре четверых
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Дочь Тереховой Анна в первый раз за 10 лет показала свою исхудавшую мать
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью