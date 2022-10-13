Покинувший страну Никита Пресняков на фоне мобилизации оставил супругу в РФ

Лидер музыкального коллектива"MULTIVERSE" Никита Пресняков уехал из страны после объявления частичной мобилизации. Его жена Алена Краснова осталась в России.

Никита Пресняков решил не брать супругу Алёну Краснову за границу.

Об этом "говорят" фотографии с празднования дня рождения подруги Красновой в Подмосковье, где запечатлена и сама возлюбленная Преснякова младшего.

По поводу того, где её супруг, молодая женщина говорить отказывается.