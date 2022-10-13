Орландо Блум чуть не погиб, выпав из окна 3-его этажа

Голливудский актёр Орландо Блум чуть не погиб после падения из окна 3-его этажа. Об этом мировая знаменитость поведал в соцсети.

Несчастный случай произошел с Орландо Блумом, когда ему было 19 лет. Актёр утверждает, что в первые дни после падения специалисты заверяли его, что он не сможет ходить.

Артисту повезло. Сломав спину, он не задел спинной мозг.

Блум добавил: "Для меня это стало началом долгого и болезненного пути к осознанию и пониманию определенных моделей моего поведения в прошлом".