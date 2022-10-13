Глава КГБ Тертель: Запад хочет поработить Беларуси

Глава КГБ Беларуси Иван Тертеть высказался о намерениях Запада в отношении Беларуси.

По словам главы Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля, страны Запады хотят поработить нашу страну.

"Цель Запада - поставить Беларусь в один ряд со странами - сателлитами Восточной Европы", - заявил Тертель.

Тертель отметил, что сейчас идет передел мира, и Запада намерен сохранить в нем свои позиции. Также он добавил, что мир уже не будет прежним.

"Если кратко, то идет передел мира. Конечно, это прогнозировалось. Мир не будет уже иным. Задача Запада сохранить свои позиции", - приводит БелТА слова Тертеля.