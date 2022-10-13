Рустам Солцев утверждает, что Бородина оказывает экскорт-услуги
2022-10-13
15:40
Шоумен и блогер Рустам Солнцев обвинил ведущую "Дома 2" Ксению Бородину в оказании экскорт-услуг.
Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев утверждает, что популярная ведущая телевидения Ксения Бородина занималась эскорт-услугами.
Чтобы не быть голословным, Солнцев в личном Телеграм-канале разместил переписку с одним мужчиной, признавшимся, что звезда экрана согласилась оказать услуги интимного характера за 10 000 долларов.
Это было в 2019 году, когда "поклонник" пригласил Ксению в ресторан на Патриарших прудах в столице.
Бородина поведала мужчине, что ее подруге подарили дорогой авто за близость. Когда собеседник поинтересовался о стоимости ее досуга, знаменитость назвала сумму в 10 000 долларов.
Самое интересное, что в то время ведущая была замужем за Курбаном Омаровым.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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