Рустам Солцев утверждает, что Бородина оказывает экскорт-услуги

Шоумен и блогер Рустам Солнцев обвинил ведущую "Дома 2" Ксению Бородину в оказании экскорт-услуг.

Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев утверждает, что популярная ведущая телевидения Ксения Бородина занималась эскорт-услугами.

Чтобы не быть голословным, Солнцев в личном Телеграм-канале разместил переписку с одним мужчиной, признавшимся, что звезда экрана согласилась оказать услуги интимного характера за 10 000 долларов.

Это было в 2019 году, когда "поклонник" пригласил Ксению в ресторан на Патриарших прудах в столице.

Бородина поведала мужчине, что ее подруге подарили дорогой авто за близость. Когда собеседник поинтересовался о стоимости ее досуга, знаменитость назвала сумму в 10 000 долларов.

Самое интересное, что в то время ведущая была замужем за Курбаном Омаровым.