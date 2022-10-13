Дмитрий Медведев: главная задача построить на новых территориях вертикаль власти

О ситуации вокруг новых территорий России высказался экс-президент Дмитрий Медведев. Политик указал, что главная задача РФ на этих землях, это построение новой сильной властной вертикали.

По его словам, поскольку 4 региона отказались от украинской модели, им необходимо перейти на российскую манеру управления, для интегрирования в состав новой страны.

Вертикаль властных структур придется начинать строить с фундамента, причем во власть должны будут прийти новые лица, а само построение необходимо провести в предельно сжатые сроки.

При этом в структурах власти должны оказаться, в основном, не военные, а гражданские лица.