Дмитрий Медведев: главная задача построить на новых территориях вертикаль власти
2022-10-13
17:07
О ситуации вокруг новых территорий России высказался экс-президент Дмитрий Медведев. Политик указал, что главная задача РФ на этих землях, это построение новой сильной властной вертикали.
По его словам, поскольку 4 региона отказались от украинской модели, им необходимо перейти на российскую манеру управления, для интегрирования в состав новой страны.
Вертикаль властных структур придется начинать строить с фундамента, причем во власть должны будут прийти новые лица, а само построение необходимо провести в предельно сжатые сроки.
При этом в структурах власти должны оказаться, в основном, не военные, а гражданские лица.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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