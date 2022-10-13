Кушанашвили рассказал, как Лепс публично его унизил

2022-10-13

18:13

Журналист Отар Кушанашвили поведал, как один раз его публично унизил известный певец Григорий Лепс.

Журналист Отар Кушанашвили рассказал на программе "Исповедь" о том, как его публично унизил певец Григорий Лепс.

Знакомство Кушанашвили и Лепса произошло в Сочи во время гастролей. Сначала они даже дружили, а после между ними завязался конфликт.

Журналист вспомнил: "Однажды раздается звонок: "Григорий хочет вас увидеть, и если возможно, немедленно!" Приезжаю, двое охранников на входе, охрана у стола. Сидит Гриша и говорит: "Садись сюда! Ты что там пишешь про меня, что я бездарь?"

Кушанашвили утверждает. что артист даже угрожал ему.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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