Кушанашвили рассказал, как Лепс публично его унизил

Журналист Отар Кушанашвили поведал, как один раз его публично унизил известный певец Григорий Лепс.

Журналист Отар Кушанашвили рассказал на программе "Исповедь" о том, как его публично унизил певец Григорий Лепс.

Знакомство Кушанашвили и Лепса произошло в Сочи во время гастролей. Сначала они даже дружили, а после между ними завязался конфликт.

Журналист вспомнил: "Однажды раздается звонок: "Григорий хочет вас увидеть, и если возможно, немедленно!" Приезжаю, двое охранников на входе, охрана у стола. Сидит Гриша и говорит: "Садись сюда! Ты что там пишешь про меня, что я бездарь?"

Кушанашвили утверждает. что артист даже угрожал ему.