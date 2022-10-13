Агилера отменила концерт в Ереване из-за душевного состояния армян

Концерт Кристины Агилеры в Ереване, запланированнный на 22 октября, не состоится.

Концерт американской исполнительницы Кристины Агилеры в Ереване перенесён на более поздний срок, о чём сообщили организаторы фестиваля HAYA.

Сначала выступление певицы должно было пройти 22 октября на стадионе "Раздан". Стоимость билетов на концерт мировой знаменитости - 15 до 100 тысяч драмов.

Сообщается: "Новая дата концерта будет объявлена в ближайшее время".

Ранее купленные билеты на шоу Агилеры будут действительны. Мероприятие "Фестиваль HAYA совместно с командой любимой исполнительницы" перенесли по причине душевного состояния жителей Армении.