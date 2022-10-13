Агилера отменила концерт в Ереване из-за душевного состояния армян
2022-10-13
18:22
Концерт Кристины Агилеры в Ереване, запланированнный на 22 октября, не состоится.
Концерт американской исполнительницы Кристины Агилеры в Ереване перенесён на более поздний срок, о чём сообщили организаторы фестиваля HAYA.
Сначала выступление певицы должно было пройти 22 октября на стадионе "Раздан". Стоимость билетов на концерт мировой знаменитости - 15 до 100 тысяч драмов.
Сообщается: "Новая дата концерта будет объявлена в ближайшее время".
Ранее купленные билеты на шоу Агилеры будут действительны. Мероприятие "Фестиваль HAYA совместно с командой любимой исполнительницы" перенесли по причине душевного состояния жителей Армении.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
Путин и Эрдоган не обсуждали конфликт на Украине на переговорах в Астане
Fox News: Байдена ждут проблемы из-за слов о Путине и росте цен на газ в США
Queen выпустила новую композицию с участием Меркьюри, которая не была издана
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси