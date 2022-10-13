Queen выпустила новую композицию с участием Меркьюри, которая не была издана

Группа "Queen" выпустила неизданный трек с участием давно скончавшегося Фредди Меркьюри.

Называется песня группы "QUEEN", которая не вышла при жизни легендарного певца, "Face it alone" ("Столкнись с этим в одиночку").

Композиция должна была войти в 13-й студийный альбом музыкального коллектива "The Miracle" (1989). Тогда Фредди Меркьюри был уже серьезно болен, а спустя 2 года скончался.

Уже более 60 000 просмотров набрала "забытая" композиция "QUEEN".