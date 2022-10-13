Путин и Эрдоган не обсуждали конфликт на Украине на переговорах в Астане
2022-10-13
18:42
Президент России Владимир Путин провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры России и Турции встретились в четверг, 13 октября в Казахстане, сообщает агентство РИА "Новости".
Темой переговоров была, в том числе газа, российский экспорт зерна и удобрений. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля, "Путин и Эрдоган не обсуждали конфликт в Украине".
В четверг президент России Владимир Путин встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане, столице Казахстана. Темой переговоров лидеров были, в частности, экспорт газа, зерна и удобрений.
Владимир Путин заявил, что "Турция является наиболее надежным маршрутом поставок газа в Евросоюз, и предложил построить там то, что он назвал "хабом поставок".
Он также добавил, что поставки энергоносителей из России в Турцию идут полным ходом и в соответствии с заявкой, сообщает агентство Reuters. Эрдогану Путин сказал, что цены на природный газ сейчас очень высоки.
"Этот совместно созданный "хаб" стал бы площадкой не только для поставок, но и для определения цены, так как это очень важный вопрос", — сказал Путин Эрдогану на встрече в Казахстане.
По его словам, "эти цены сегодня непомерно высоки, мы могли бы легко регулировать их на нормальном рыночном уровне, без какой-либо политической подоплеки".
Владимир Путин заявил на переговорах, что "беднейшим странам достается недостаточно зерна". Россия также заявляет, что ее собственному экспорту зерна и удобрений мешают проблемы с доступом к иностранным портам и сложности с получением страховки, сообщает Reuters.
Эрдоган заявил, что Турция полна решимости усилить и продолжить экспорт зерна в соответствии со Стамбульским соглашением и передачу российского зерна и удобрений менее развитым странам.
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Эрдоган не обсуждали, как урегулировать конфликт на Украине.
"Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась", — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует агентство.
Опубликовано: Николай Скира
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