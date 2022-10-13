Осколки сбитой ракеты ВСУ повредили жилой многоквартирный дом в Белгороде

Системы ПВО армии России перехватили ракету, выпущенную украинскими войсками, осколки которой упали на жилой дом.

13 октября пресс-служба оперштаба Белгородской области сообщила, что украинские войска возобновили интенсивный обстрел российского города из реактивных систем залпового огня. Системы противовоздушной обороны армии России успешно перехватывали украинские ракеты, однако осколки одного сбитого снаряда упали на крышу многоквартирного дома в Белгороде на улице Губкина.

В белгородском оперштабе подчёркивают, что по итогам крушения ракеты ВСУ и падения её осколков на дом никто из мирных жителей ранений не получил.