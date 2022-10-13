Внук Пугачевой, пропавший после объявления мобилизации, объявился в столице РФ
2022-10-13
18:52
Внук Аллы Пугачёвой Дени, пропавший после объявления о частичной мобилизации, оказался в Москве.
Речь идёт о сыне Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова Дени. Молодой человек пропал из Сети после объявления частичной мобилизации.
Внук Аллы Пугачевой в настоящее время находится в Москве. Байсаров пояснил, что большую часть времени занят делами. У наследника Орбакайте есть собственный бизнес в столице РФ.
Парень поведал о своём времяпровождении в соцсетях: "Работаю над делами, провожу время с семьей. А всем, кто хочет придумывать сказки - вдохновения и больше креатива!"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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