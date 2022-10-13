Внук Пугачевой, пропавший после объявления мобилизации, объявился в столице РФ

Внук Аллы Пугачёвой Дени, пропавший после объявления о частичной мобилизации, оказался в Москве.

Речь идёт о сыне Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова Дени. Молодой человек пропал из Сети после объявления частичной мобилизации.

Внук Аллы Пугачевой в настоящее время находится в Москве. Байсаров пояснил, что большую часть времени занят делами. У наследника Орбакайте есть собственный бизнес в столице РФ.

Парень поведал о своём времяпровождении в соцсетях: "Работаю над делами, провожу время с семьей. А всем, кто хочет придумывать сказки - вдохновения и больше креатива!"