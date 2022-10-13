Кушанашвили признался в предательстве Кудрявцевой, с которой дружил
2022-10-13
19:06
Отар Кушанашвили признался, как однажды предал свою подругу Леру Кудрявцеву.
Телеведущий Отар Кушанашвили признался, что подставил Леру Кудрявцеву, с которой дружил.
Дело было 30 лет назад. По просьбе ревнивого ухажёра ведущей Дмитрия за деньги он стал следить за Лерой и всё докладывать. В результате коллега стала приходить на работу с побоями.
После ухажёра-деспота утихомирили кулаками защитники Кудрявцевой, а тот рассказал экс-возлюбленной о предательстве её друга Отара.
Девушка подошла к нему ударила и плюнула в лицо у всех на глазах.
Позже приятелям удалось помириться.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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